Так, за вересень та жовтень виявили факти торгівлі через інтернет без державної реєстрації та застосування РРО/ПРРО. Зокрема, це стосується товарів у таких соцмережах як інстаграм та фейсбук.
Важливо Податкова почне перевіряти бізнес: що потрібно знати та як підготуватися
Податкова почала перевіряти інтернет-магазини
Податкова виявила, що у Києві інтернет-магазин торгував технікою Apple без застосування РРО/ПРРО та видачі відповідних розрахункових документів. А на Київщині інтернет-магазин продавав косметику на платформі Prom.ua через сервіс переказу коштів LiqPay без застосування реєстратора розрахункових операцій та видачі чека.
На Хмельниччині зафіксували 8 фактів торгівлі через інтернет без реєстрації та сплати податків. У Житомирі інтернет-магазин торгував електроінструментами, але продавець не зареєстрований як ФОП.
Податки для ФОПів у жовтні
Платити Єдиний податок підприємці у жовтні будуть за такою системою:
- ФОП 3 групи – 5%;
- ФОП 2 групи – 1340 гривень за відповідний місяць;
- ФОП 1 групи – 268 гривень за відповідний місяць.