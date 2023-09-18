Гендерний розрив в оплаті праці: Кабмін схвалив стратегію подолання нерівних зарплат

Кабінет Міністрів України схвалив план дій щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці. Відповідні заходи хочуть реалізувати вже в найближчі роки.

Кабінет міністрів прийняв Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці. Документ схвалений до 2030 року.

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Також на засіданні прийняли операційний план заходів на 2023 – 2025 роки, який допоможе почати втілювати задумане у реальність. Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, певних результатів вже вдалося досягнути. Цьому сприяло приєднання України до Міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" та Міжнародної коаліції за рівну оплату праці.

За останні шість років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4 відсоткових пункти і на сьогодні складає 18,6%. Але, на жаль, поки що цей показник залишається більшим, ніж в багатьох країнах ЄС,

– розповіла вона.

Вона додала, що потрібно не лише осучаснювати трудове законодавство, а й змінювати світогляд громадян. Жінкам потрібно підвищувати впевненість у своїх можливостях, а чоловікам – дати більше можливостей поєднувати трудові та сімейні обов'язки.

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Найближчим часом стратегія передбачає реалізацію наступних кроків:

подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі;

удосконалення законодавства;

створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків.

Також повідомляється, що відповідну роботу потрібно проводити не лише із законотворцями та громадянами, а й роботодавцями.