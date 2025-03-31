В Україні оштрафували низку аптек через завищені ціни на ліки

З початку березня Держпродспоживслужба отримала 1156 скарг від громадян на завищення цін в аптеках. Внаслідок цього було проведено 44 перевірки, під час яких виявили порушення правил ціноутворення.

Штрафи для підприємств

Загальна сума штрафів для підприємств склала 213 400 гривень, повідомляє пресслужба відомства, інформує 24 Канал.

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Найбільше скарг надійшло від мешканців Києва, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей.

Також штрафи на суму 27 000 гривень наклали на посадових осіб аптечних закладів.

Моніторинг цін на ліки

Територіальні відділення Держпродспоживслужби щодня здійснюють моніторинг цін на ліки, зафіксувавши 18 600 спостережень за змінами вартості препаратів.

З 1 березня 2025 року Держпродспоживслужба відновила перевірки аптек на відповідність ціновій політиці.