Податки будуть як в ЄС: про які можливі зміни в законодавстві розповів Гетманцев

Повернення довоєнних податків – не кінцева точка. Тепер Верховна рада планує уніфікацію українського податкового законодавства з Європейським Союзом.

Інтеграція України з Євросоюзом повинна відбутися на всіх рівнях. Зокрема, йдеться і про податки, над чим народні обранці вже активно працюють.

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Податки в Україні будуть як в ЄС

Як розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, депутати вже працюють над тим, щоб уніфікувати податки в Україні та ЄС. Йдеться про:

податок на прибуток;

112 директиву;

директив щодо правил протидії ухиленню від оподаткування ATAD-1 та ATAD-2.

Разом з тим спрощене оподаткування повинне залишитися. За приклад хочуть взяти один з європейських кейсів.

Ми розглядаємо систему Польщі. Деякі параметри там відрізняються від українських. Наприклад, якщо у нас ліміт для малого підприємництва – 7,8 мільйона гривень обороту на рік, то у Польщі – 2 мільйони євро,

– заявив Гетманцев.

Також депутати планують оподатковувати доходи, зокрема, в планах є об'єднання ЄСВ, військового збору і ПДФО в один податок зі зменшенням ставки. На думку Гетманцева, це б дозволило покрити бюджетні втрати та вивести заробітні плати з тіні.

Не забули й про екологічний податок – його також повинні запровадити.

"Ми повинні реформувати його повністю та відійти від оподаткування місцевих викидів і сконцентруватися на оподаткуванні CO2", – додав Гетманцев.