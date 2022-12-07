Український бізнес звернувся до G7 та Євросоюзу: чого попросили підприємці від світових лідерів

Спілка українських підприємців (СУП) звернулась до G7 та ЄС. У відкритому листі бізнес закликав світових лідерів допомогти покласти край російським бомбардуванням цивільної інфраструктури України.

На думку українських підприємців, цього можна досягти шляхом посилення військової та економічної підтримки нашої держави країнами Заходу. Мовиться передусім про збільшення постачання зброї, зокрема ракет великої дальності, а також радикального посилення санкцій проти Росії.

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Звернення українського бізнесу до ЄС та G7

Як наголосили у СУП, російські бомбардування залишили десятки мільйонів українців без тепла, світла та води. Чимало компаній були змушені призупинити діяльність або ж повністю закритися, через що безліч людей втратили роботу.

Незаконна та безглузда війна Росії проти України вже є величезною гуманітарною кризою, але якщо Захід не надасть більшої військової підтримки, економічна та гуманітарна криза в Україні досягне жахливих масштабів. За оцінками Світового банку, післявоєнна відбудова України коштуватиме близько 500 – 600 мільярдів євро, і ця цифра щодня зростає,

– підкреслила організація у зверненні.

Підприємці зауважили, що Україні нині необхідні не лише слова підтримки, а й гарантії того, що з активною допомогою світових лідерів наша держава та народ зможуть вистояти у надскладних умовах, які очікують нас попереду.

Тому бізнес наполягає, що Україні потрібна здатність завдавати ворогу удару у відповідь. Зокрема, мовиться про зняття обмежень щодо ураження російських військових об'єктів, що нині є надзвичайно важливим.

Без цієї можливості відбиватися у відповідь Путін може досягти своєї мети впродовж кількох тижнів (і поки що він якраз до неї йде) – позбавити десятки мільйонів українців електроенергії, тепла та води. Без можливості чинити напад у відповідь загине набагато більше мирних жителів, більше підприємств буде закрито, робочі місця будуть втрачені, а економіка України буде зруйнована. Цей жахливий результат означає лише те, що витрати на відбудову та оновлення України та її економіки коштуватимуть ще на кілька мільярдів більше,

– додали у СУП.

До слова, у спілці підприємців нагадали, що сьогодні на кону не лише доля України, адже країна-агресорка не зупиниться лише на нашій державі, якщо не перемогти режим Путіна раз і назавжди.

У західних лідерів наразі є унікальна можливість перемогти Путіна в Україні, не жертвуючи при цьому власними військами. Українці зарекомендували себе як стійкі, стійкі та рішучі. Ми готові боротися за виживання нашої країни і за свободу Європи. Ми просимо лише, аби Захід надав Україні інструменти, щоб ми могли виконати свою місію та врятувати десятки мільйонів українців та їх європейських сусідів від зими без світла, тепла та води,

– підсумували підприємці.