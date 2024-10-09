"Укрпошта" відкриє Amazon для України

Національний поштовий оператор "Укрпошта" планує укласти угоду з USPS, поштовою службою США. Це дозволить доставляти в Україну товари з Amazon та інших маркетплейсів.

Коли вже можуть укласти угоду з USPS

"Укрпошта" планує укласти угоду з USPS щодо доставки дрібних посилок до 1 січня та працює над підписанням масштабнішої угоди, повідомив гендиректор Ігор Смілянський для Інтерфакс-Україна. Угода може набрати чинності у 2025 році.

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Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" Якщо нам вдасться укласти угоду, Amazon стане доступним для України.

Смілянський повідомив, що після угоди з USPS в Україні з'являться всі великі маркетплейси, які наразі відсутні. Він зазначив, що через Польщу виникають затримки з доставкою міжнародних посилок, тому "Укрпошта" перенаправила потоки через Велику Британію.

Якщо домовимося з USPS, товари з Amazon прибуватимуть до України через Великобританію. Посилки доставлятимуть до Лондона, і вже за день вони будуть в Україні,

– додав він.

Також Смілянський повідомив, що тривають переговори з Royal Mail щодо зниження тарифів для України та покращення умов.