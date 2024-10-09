Які зміни впровадила Укрпошта

Укрпошта змогла скоротити терміни доставки, переспрямувавши відправлення, які йшли через Польщу у Британію. Гендиректор компанії Ігор Смілянський також повідомив, що тривають переговори з британським оператором Royal Mail, відносно зниження тарифів.

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Ігор Смілянський Генеральний директор АТ "Укрпошта" Польща – одна з країн, через яку маємо певні затримки в доставці міжнародних відправлень. Саме тому ми переорієнтували потоки посилок через Велику Британію. Зараз щодня щонайменше одна вантажівка в нас їде на Лондон. Клієнти вже відчули прискорення.

Смілянський уточнив, що раніше Укрпошта співпрацювала з DHL у Польщі, однак, терміни доставлення були занадто довгими. Британська ж компанія здійснює перевезення набагато швидше.

Наразі маємо рекорд – доставку на авто з Києва до Лондона за 37 – 40 годин,

– зауважує Смілянський.

Зверніть увагу! Гендиректор Укрпошти повідомив, що, якщо компанія зможе домовитись з USPS, товари з Amazon в Україну також доставлятимуться через Велику Британію.