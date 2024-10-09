Когда уже могут заключить соглашение с USPS

"Укрпочта" планирует заключить соглашение с USPS по доставке мелких посылок до 1 января и работает над подписанием более масштабного соглашения, сообщил гендиректор Игорь Смелянский для Интерфакс-Украина. Соглашение может вступить в силу в 2025 году.

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Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" Если нам удастся заключить соглашение, Amazon станет доступным для Украины.

Смелянский сообщил, что после соглашения с USPS в Украине появятся все крупные маркетплейсы, которые сейчас отсутствуют. Он отметил, что из-за Польши возникают задержки с доставкой международных посылок, поэтому "Укрпочта" перенаправила потоки через Великобританию.

Если договоримся с USPS, товары с Amazon будут прибывать в Украину через Великобританию. Посылки будут доставлять в Лондон, и уже через день они будут в Украине,

– добавил он.

Также Смелянский сообщил, что продолжаются переговоры с Royal Mail по снижению тарифов для Украины и улучшения условий.