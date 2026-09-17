Скандал між Укрпоштою та НБУ отримав новий поворот: у конфлікт втрутився уряд

Затяжний конфлікт між Укрпоштою та Національним банком України може перейти у формат переговорів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч представників, щоб сторони спробували врегулювати суперечку навколо керівника компанії Ігоря Смілянського.

Уряд хоче поставити крапку в конфлікті

Скандал між Укрпоштою та НБУ, а саме між їхніми керівниками, триває в публічному просторі. Тому представники сторін мають опрацювати пропозиції регулятора та підготувати конкретні варіанти вирішення ситуації, як повідомив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський.

Перед зустріччю з керівництвом уряду представники НБУ, Укрпошти, профільного міністерства та парламентського комітету мають спільно опрацювати питання, які стали причиною суперечки. Йдеться не лише про статус самого Смілянського. Під час засідання комітету також обговорювали:

вимоги до зазначення податкових номерів і номерів банківських карток у платіжних квитанціях;

питання фінансової інклюзії;

подальше перебування Смілянського на посаді;

претензії НБУ до роботи Укрпошти.

За словами Смілянського, він налаштований на пошук компромісу та заявив про "обережний оптимізм" щодо можливості врегулювати ситуацію.

З чого почався конфлікт Укрпошти та НБУ

Найгостріша частина суперечки розгорнулася в червні 2026 року. Тоді НБУ визнав гендиректора Укрпошти таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Регулятор вимагав відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва протягом п'яти робочих днів. Однак він залишився на посаді.

НБУ пов'язував своє рішення з результатами нагляду за діяльністю "Укрпошти" у 2023 – 2026 роках. Регулятор заявляв про порушення у сфері платіжних послуг та фінансового моніторингу, а також проблеми з управлінням ризиками й внутрішнім контролем.

Сам Смілянський називав рішення НБУ упередженим. Він також пов'язував конфлікт із планами Укрпошти розвивати банківські послуги та створити власний банківський напрям.

У серпні між сторонами виникла нова публічна суперечка – цього разу щодо оформлення платіжних документів:

Укрпошта заявляла про вимоги зазначати у квитанціях податковий номер платника та номер банківської картки.

НБУ зі свого боку заперечував, що встановлював такі загальні вимоги для оплати комунальних послуг.

Тоді сторони обмінялися публічними заявами та поясненнями, що ще більше загострило протистояння.

Ще один важливий поворот стався 16 вересня. Смілянський повідомив, що його адвокати подали позов проти НБУ до Київського окружного адміністративного суду.

Він вимагає скасувати рішення регулятора про його невідповідність вимогам професійної придатності. Смілянський заявив, що вважає рішення незаконним та упередженим.

Що буде далі

Наразі сторони взяли паузу в публічному протистоянні. Представники НБУ, Укрпошти, уряду та парламенту мають підготувати пропозиції для подальшого обговорення з керівництвом Кабміну.

Водночас судовий процес, ініційований Смілянським, залишається окремим напрямом розвитку конфлікту.



