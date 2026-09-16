Що вимагає Смілянський

Скандал Укрпошти й НБУ триває вже певний час. Про подання позову Ігор Смілянський повідомив 16 вересня – позов поданий особисто ним, а не Укрпоштою.

Смілянський заявив, що вважає рішення НБУ незаконним та упередженим. Він також зазначив, що готовий доводити свою позицію в суді.

Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти, і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів,

– заявив Смілянський.

Він також звинуватив керівництво НБУ у спробі завдати шкоди його професійній репутації.

Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного,

– каже Смілянський.

Чому НБУ вимагав відсторонити Смілянського

У червні Нацбанк визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Регулятор пояснював своє рішення результатами наглядових заходів щодо діяльності Укрпошти у 2023 – 2026 роках. За цей період НБУ кілька разів застосовував до компанії заходи впливу через порушення у сфері платіжних послуг та фінансового моніторингу, а також недоліки в системах управління ризиками та внутрішнього контролю.

Після оцінювання професійної придатності регулятор вимагав:

відсторонити Смілянського від керівництва протягом п'яти робочих днів;

протягом двох місяців призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам.

Водночас Смілянський досі залишається керівником Укрпошти. Раніше юридична команда компанії повідомляла, що вивчатиме рішення НБУ та залучатиме зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та її керівника.

У чому суть конфлікту

Однією з причин протистояння між сторонами є прагнення Укрпошти отримати банківську ліцензію та розширити фінансові послуги компанії: поштовий оператор вже є надавачем фінансових платіжних послуг і перебуває під наглядом НБУ.

Також серед причин сварок – штрафи для Укрпошти. За останні роки Укрпошта неодноразово потрапляла під санкції Національного банку. Серед найбільш значних рішень регулятора:

у лютому 2024 року компанію оштрафували на 17,39 мільйонів гривень через неналежну організацію фінансового моніторингу;

у березні 2026 року Укрпошта отримала штраф у розмірі 255 тисяч гривень за несвоєчасне надання інформації та документів на вимогу НБУ;

у травні 2026 року компанія сплатила 1,7 мільйона гривень через недоліки у корпоративному управлінні, системі внутрішнього контролю та управлінні ризиками;

у червні 2026 року Нацбанк наклав ще один штраф – 2,54 мільйони гривень за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг.

Потім розгорівся скандал між керівником Укрпошти Ігорем Смілянський та головою Нацбанку Андрієм Пишним. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що зараз Укрпошта втрачає перспективи розвитку.



