Что требует Смилянский
Скандал вокруг "Укрпочты" и НБУ продолжается уже некоторое время. О подаче иска Игорь Смилянский сообщил 16 сентября – иск подан лично им, а не "Укрпочтой".
Смилянский заявил, что считает решение НБУ незаконным и предвзятым. Он также отметил, что готов отстаивать свою позицию в суде.
Я уверен в своей позиции и готов отстаивать ее в суде. Считаю решение в мой адрес незаконным и предвзятым. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпочты применили подход, который не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы более крупных штрафов, чем у Укрпочты, и доказанных самим НБУ миллиардов гривен обналичивания средств,
– заявил Смилянский.
Он также обвинил руководство НБУ в попытке нанести ущерб его профессиональной репутации.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Теперь моя очередь уничтожить в судебном порядке остатки репутации господина Пышного,
– говорит Смилянский.
Почему НБУ потребовал отстранить Смилянского
В июне Нацбанк признал Смилянского не соответствующим требованиям к профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг.
Регулятор обосновал свое решение результатами надзорных мероприятий в отношении деятельности Укрпочты в 2023–2026 годах. За этот период НБУ несколько раз применял к компании меры воздействия из-за нарушений в сфере платежных услуг и финансового мониторинга, а также недостатков в системах управления рисками и внутреннего контроля.
После оценки профессиональной пригодности регулятор потребовал:
- отстранить Смилянского от руководства в течение пяти рабочих дней;
- в течение двух месяцев назначить нового руководителя, который будет соответствовать установленным требованиям.
В то же время Смилянский до сих пор остается руководителем Укрпочты. Ранее юридическая команда компании сообщала, что изучит решение НБУ и привлечет внешних юристов для защиты интересов компании и ее руководителя.
В чем суть конфликта
Одной из причин противостояния между сторонами является стремление "Укрпочты" получить банковскую лицензию и расширить спектр финансовых услуг компании: почтовый оператор уже является поставщиком финансовых платежных услуг и находится под надзором НБУ.
Также среди причин разногласий – штрафы для "Укрпочты". За последние годы "Укрпочта" неоднократно попадала под санкции Национального банка. Среди наиболее значимых решений регулятора:
- в феврале 2024 года компанию оштрафовали на 17,39 миллиона гривен за ненадлежащую организацию финансового мониторинга;
- в марте 2026 года "Укрпочта" получила штраф в размере 255 тысяч гривен за несвоевременное предоставление информации и документов по требованию НБУ;
- в мае 2026 года компания уплатила 1,7 миллиона гривен из-за недостатков в корпоративном управлении, системе внутреннего контроля и управлении рисками;
- в июне 2026 года Нацбанк наложил еще один штраф – 2,54 миллиона гривен за нарушения при проведении платежных операций, эквайринге и работе с информацией, составляющей тайну поставщика платежных услуг.
Затем разгорелся скандал между руководителем "Укрпочты" Игорем Смилянским и главой Нацбанка Андреем Пишным. Глава НБУ Андрей Пишный заявил, что сейчас "Укрпочта" теряет перспективы развития.