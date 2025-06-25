"Укрпошта" скорочує терміни доставки зі США і наближає Amazon до України
- "Укрпошта" уклала угоду з USPS для скорочення термінів доставки з США до України, відкривши доставку з 4 ключових аеропортів США.
- Угода може полегшити доступ українців до платформ, таких як Amazon, з потенційною прямою доставкою в Україну.
- Середній термін доставки зі США планують скоротити з 8-10 днів до 6-8 днів, без зміни вартості послуг.
"Укрпошта" уклала конфіденційну угоду з Поштою США (USPS), яка передбачає скорочення термінів доставки міжнародних посилок до України, наблизивши їх до внутрішніх стандартів.
Доставка з ключових аеропортів США
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує 24 Канал. За новою домовленістю, невдовзі відкриється доставка з 4 ключових аеропортів США: Нью-Йорка, Чикаго, Маямі та Лос-Анджелеса.
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У компанії зауважили, що це дасть змогу ще більше пришвидшити логістику, яка і без того є однією з найоперативніших серед міжнародних напрямків "Укрпошти". При цьому вартість послуг залишиться незмінною.
Зауважте. "Укрпошта" планує скоротити середній термін доставки зі США з 8 – 10 днів до 6 – 8. Для порівняння, стандартна доставка "Укрпошти" в межах України займає 4 – 6 днів, однак через скорочені графіки відділень вона часто перевищує тиждень.
Чому це важливо
Окрім логістичних переваг, угода має потенціал вплинути на доступ українців до популярних онлайн-платформ. За словами Смілянського, команда USPS пообіцяла сприяти залученню Amazon та інших маркетплейсів до прямої доставки в Україну.
Я не хочу поки називати конкретні дати, але сьогодні ми зробили непоганий крок у цьому напрямі,
– додав керівник "Укрпошти".
До слова, з 9 червня "Укрпошта" дозволяєзабирати посилки без черги, якщо клієнт приходить лише за відправленням.