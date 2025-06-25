"Укрпошта" скорочує терміни доставки зі США і наближає Amazon до України

"Укрпошта" уклала конфіденційну угоду з Поштою США (USPS), яка передбачає скорочення термінів доставки міжнародних посилок до України, наблизивши їх до внутрішніх стандартів.

Доставка з ключових аеропортів США

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує 24 Канал. За новою домовленістю, невдовзі відкриється доставка з 4 ключових аеропортів США: Нью-Йорка, Чикаго, Маямі та Лос-Анджелеса.

Дивіться також Укрпошта вводить ліміти на післяплату: що зміниться для ФОП

У компанії зауважили, що це дасть змогу ще більше пришвидшити логістику, яка і без того є однією з найоперативніших серед міжнародних напрямків "Укрпошти". При цьому вартість послуг залишиться незмінною.

Зауважте. "Укрпошта" планує скоротити середній термін доставки зі США з 8 – 10 днів до 6 – 8. Для порівняння, стандартна доставка "Укрпошти" в межах України займає 4 – 6 днів, однак через скорочені графіки відділень вона часто перевищує тиждень.

Чому це важливо

Окрім логістичних переваг, угода має потенціал вплинути на доступ українців до популярних онлайн-платформ. За словами Смілянського, команда USPS пообіцяла сприяти залученню Amazon та інших маркетплейсів до прямої доставки в Україну.

Я не хочу поки називати конкретні дати, але сьогодні ми зробили непоганий крок у цьому напрямі,

– додав керівник "Укрпошти".

До слова, з 9 червня "Укрпошта" дозволяєзабирати посилки без черги, якщо клієнт приходить лише за відправленням.