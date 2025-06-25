Доставка из ключевых аэропортов США

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует 24 Канал. По новой договоренности, вскоре откроется доставка из 4 ключевых аэропортов США: Нью-Йорка, Чикаго, Майами и Лос-Анджелеса. с

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В компании отметили, что это позволит еще больше ускорить логистику, которая и без того является одной из самых оперативных среди международных направлений "Укрпочты". При этом стоимость услуг останется неизменной.

Заметьте. "Укрпочта" планирует сократить средний срок доставки из США с 8 – 10 дней до 6 – 8. Для сравнения, стандартная доставка "Укрпочты" в пределах Украины занимает 4 – 6 дней, однако из-за сокращенных графиков отделений она часто превышает неделю.

Почему это важно

Кроме логистических преимуществ, соглашение имеет потенциал повлиять на доступ украинцев к популярным онлайн-платформам. По словам Смелянского, команда USPS пообещала способствовать привлечению Amazon и других маркетплейсов к прямой доставке в Украину.

Я не хочу пока называть конкретные даты, но сегодня мы сделали неплохой шаг в этом направлении,

– добавил руководитель "Укрпочты".

К слову, с 9 июня "Укрпочта" позволяетзабирать посылки без очереди, если клиент приходит только за отправлением.