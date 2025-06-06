Ограничение – пять посылок

В то же время есть ограничение – не более пяти посылок за раз, сообщили в пресс-службе компании, передает 24 Канал.

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В "Укрпочте" отмечают, что такая инициатива имеет целью улучшить клиентский опыт и ускорить обслуживание. В мае 98% внутренних посылок было доставлено вовремя – благодаря автоматизации сортировки и новым логистическим маршрутам.

Причинами незначительных задержек (2%) стали боевые действия в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

Для сравнения, в мире уровнем качественной доставки считается показатель в 95%. Такие гиганты, как FedEx и UPS, обычно демонстрируют 95–97%.