"Укрпочта" обновляет условия наложенного платежа

Эти изменения являются частью мероприятий по соблюдению законодательства и противодействия злоупотреблениям, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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В то же время в компании заверили, что большинство клиентов не почувствуют дискомфорта, а те, кого касаются новые правила, будут иметь время адаптироваться.

Что меняется

Для физических лиц, которые получают наличные в отделениях:

Максимальная сумма послеплатных выплат в месяц – 100 000 гривен.

Максимальное количество выплат в месяц – 10 операций

Тогда как, без изменений – для выплат на банковскую карту:

До 29 999 гривен в день

До 50 операций в день

До 250 000 грн в месяц

До 500 операций в месяц

К слову, в 2024 году "Укрпочта" уплатила в бюджет Украины 3,1 миллиард гривен.