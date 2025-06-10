"Укрпошта" оновлює умови післяплати
Ці зміни є частиною заходів із дотримання законодавства та протидії зловживанням, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.
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Водночас у компанії запевнили, що більшість клієнтів не відчують дискомфорту, а ті, кого стосуються нові правила, матимуть час адаптуватися.
Що змінюється
Для фізичних осіб, які отримують готівку у відділеннях:
- Максимальна сума післяплатних виплат на місяць – 100 000 гривень.
- Максимальна кількість виплат на місяць – 10 операцій
Тоді як, без змін – для виплат на банківську картку:
- До 29 999 гривень на день
- До 50 операцій на день
- До 250 000 грн на місяць
- До 500 операцій на місяць
До слова, у 2024 році "Укрпошта" сплатила до бюджету України 3,1 мільярд гривень.