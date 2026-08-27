Укрпошта готує нові правила для посилок: що змінить служба авіабезпеки

Міжнародна доставка з України залежить не лише від швидкості сортування, а й від того, наскільки безпечно проходять відправлення перевірки в аеропортах і на кордоні. Щоб пришвидшити перевірки, Укрпошта створила власну службу авіабезпеки.

Навіщо Укрпошті нова служба

Таке рішення вирішили впровадити, бо навіть кілька проблемних посилок Укрпошти можуть затримати значно більший вантаж. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, компанія хоче зробити міжнародну доставку не лише швидкою, а й безпечною для авіаційних та логістичних партнерів. Так, нова система має допомогти зменшити кількість ситуацій, коли через окремі відправлення затримується великий поштовий потік.

Відомо, що зараз Укрпошта використовує 159 авіамаршрутів і здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами та територіями світу. Основні поштові потоки проходять через авіахаби:

Лондона;

Франкфурта;

Варшави;

Риги;

Кишинева.

Як резервні напрямки компанія використовує Прагу, Амстердам, Бухарест і Братиславу. За даними Укрпошти, понад 90% посилок проходять обробку та випускаються за кордон максимум за 24 години.

Однак затримати весь процес можуть навіть кілька відправлень, які потребують додаткової перевірки.

Дуже прикро, коли через питання до 1 – 5 посилок в аеропорту чи на кордоні зупиняється ціла 20-тонна фура, а тисячі посилок затримуються на 1 – 2 дні через перевірку на небезпечні вантажі,

– розповів Смілянський.

Затримки міжнародних відправлень можуть мати прямі наслідки для підприємців, які продають українські товари за кордон. Від швидкості доставки можуть залежати:

відносини продавця з покупцем;

рейтинг магазину на маркетплейсі;

кількість повторних замовлень;

конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних ринках.

Саме тому в Укрпошті очікують, що нова служба дозволить зменшити кількість затримок через проблемні відправлення.

Планується рентген, штучний інтелект та навчання працівників

Працівники нової служби вже пройшли спеціальне навчання за участю експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Підготовка охоплювала міжнародні методики формування ризик-профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень.

Особливу увагу приділяють ризикам потрапляння до міжнародних відправлень зброї, заборонених речовин або вибухонебезпечних предметів. При цьому служба авіабезпеки працюватиме спільно з Державною митною службою України та не підмінятиме її функції.

Також компанія планує надалі інвестувати у спеціалізоване обладнання для перевірки відправлень. Зокрема, йдеться про:

сучасні рентгенівські системи;

рентгенотелевізійні інтроскопи;

обладнання для автоматизованих сортувальних хабів;

технології на основі штучного інтелекту для аналізу ризик-профілів.

Очікується, що це допоможе пришвидшити весь ланцюг – від обробки посилки на терміналі до її передачі митниці.

Наша мета проста: щоб контроль безпеки відправлень був жорстким, але наші клієнти його не помічали й були задоволені швидкими термінами міжнародної доставки,

– заявив Смілянський.

Укрпошта також готує нові умови для постійних і перевірених клієнтів. За задумом компанії, вони мають зробити міжнародні відправлення простішими та швидшими.

Таким чином, нова служба має вирішити одразу дві проблеми: підвищити безпеку міжнародних відправлень і скоротити ризик затримок великих поштових потоків через окремі проблемні посилки.

До слова, з 1 серпня Укрпошта також ввела зміни. Тепер на паперових чеках за комунальні та інші платежі Укрпошта друкуватиме персональні дані платника.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував чинну ситуацію. Він написав, що завчасно перепрошує в усіх клієнтів та просить поставитися до цієї ситуації з розумінням.