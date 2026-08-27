Зачем Укрпочте нужна новая служба

Такое решение было принято, поскольку даже несколько проблемных посылок Укрпочты могут задержать гораздо больший груз. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, компания хочет сделать международную доставку не только быстрой, но и безопасной для авиационных и логистических партнеров. Так, новая система должна помочь сократить количество ситуаций, когда из-за отдельных отправлений задерживается большой почтовый поток.

Известно, что в настоящее время Укрпочта использует 159 авиамаршрутов и осуществляет международный почтовый обмен с 230 странами и территориями мира. Основные почтовые потоки проходят через авиахабы:

Лондона;

Франкфута;

Варшавы;

Риги;

Кишинева.

В качестве резервных направлений компания использует Прагу, Амстердам, Бухарест и Братиславу. По данным Укрпочты, более 90% посылок проходят обработку и отправляются за границу максимум за 24 часа.

Однако задержать весь процесс могут даже несколько отправлений, требующих дополнительной проверки.

Очень досадно, когда из-за проблем с 1–5 посылками в аэропорту или на границе останавливается целый 20-тонный грузовик, а тысячи посылок задерживаются на 1–2 дня из-за проверки на наличие опасных грузов,

– рассказал Смилянский.

Задержки международных отправлений могут иметь прямые последствия для предпринимателей, продающих украинские товары за границу. От скорости доставки могут зависеть:

отношения продавца с покупателем;

рейтинг магазина на маркетплейсе;

количество повторных заказов;

конкурентоспособность украинских товаров на международных рынках.

Именно поэтому в Укрпочте ожидают, что новая служба позволит сократить количество задержек из-за проблемных отправлений.

Планируется использование рентгена, искусственного интеллекта и обучение сотрудников

Сотрудники новой службы уже прошли специальное обучение с участием экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Подготовка охватывала международные методики формирования профилей риска и выявления опасных и запрещенных вложений.

Особое внимание уделяется рискам попадания в международные отправления оружия, запрещенных веществ или взрывоопасных предметов. При этом служба авиабезопасности будет работать совместно с Государственной таможенной службой Украины и не будет подменять ее функции.

Также компания планирует в дальнейшем инвестировать в специализированное оборудование для проверки отправлений. В частности, речь идет о:

современные рентгеновские системы;

рентгенотелевизионные интроскопы;

оборудование для автоматизированных сортировочных хабов;

технологии на основе искусственного интеллекта для анализа профилей риска.

Ожидается, что это поможет ускорить всю цепочку – от обработки посылки на терминале до ее передачи таможне.

Наша цель проста: чтобы контроль безопасности отправлений был строгим, но наши клиенты его не замечали и были довольны быстрыми сроками международной доставки,

– заявил Смилянский.

Укрпочта также готовит новые условия для постоянных и проверенных клиентов. По замыслу компании, они должны упростить и ускорить международные отправления.

Таким образом, новая служба должна решить сразу две проблемы: повысить безопасность международных отправлений и сократить риск задержек больших почтовых потоков из-за отдельных проблемных посылок.

К слову, с 1 августа "Укрпочта" также ввела изменения. Теперь на бумажных квитанциях за коммунальные и другие платежи "Укрпочта" будет печатать персональные данные плательщика.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он написал, что заранее приносит извинения всем клиентам и просит отнестись к этой ситуации с пониманием.