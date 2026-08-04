Які зміни та чому впроваджує Укрпошта
Нововведення відбувається на вимогу Національного банку, про що повідомили в Укрпошті.
Йдеться про такі дані:
- повне ім'я;
- платника РНОКПП (податковий номер);
- повний номер банківської картки (при оплаті карткою чи поповненні).
Річ у тім, що надавачі фінансових послуг (банки, поштові оператори) зобов'язані друкувати дані клієнтів на паперових чеках.
Укрпошта категорично не погоджується з цими вимогами, вважаючи, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних,
– йдеться у повідомленні.
Компанія Укрпошта повідомила, що звернулися до Національного банку, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути рішення.
Доки рішення чинне, Укрпошта зобов'язана його виконувати. Зокрема, компанія наголосила, що зробила все можливе, щоб спростити процес для клієнтів
- Якщо людина вже надала Укрпошті свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат чи інших послуг, то повторно повідомляти його не потрібно.
- Якщо дані відсутні в системі, то оператор попросить надати їх лише один раз.
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував чинну ситуацію. Він написав, що завчасно перепрошує в усіх клієнтів та просить поставитися до цієї ситуації з розумінням.
Всю інформацію про оплати АТ «Укрпошта», згідно із законодавством, зберігає в електронному вигляді,
– додав Смілянський.
Українцям слід також обов’язково утилізувати чеки вдома. Але якщо в них не буде потреби.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Він передбачає скасування пільги зі звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.