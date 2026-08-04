Які зміни та чому впроваджує Укрпошта

Нововведення відбувається на вимогу Національного банку, про що повідомили в Укрпошті.

Йдеться про такі дані:

  • повне ім'я;
  • платника РНОКПП (податковий номер);
  • повний номер банківської картки (при оплаті карткою чи поповненні).

Річ у тім, що надавачі фінансових послуг (банки, поштові оператори) зобов'язані друкувати дані клієнтів на паперових чеках.

Укрпошта категорично не погоджується з цими вимогами, вважаючи, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних,
– йдеться у повідомленні.

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Компанія Укрпошта повідомила, що звернулися до Національного банку, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути рішення.

Доки рішення чинне, Укрпошта зобов'язана його виконувати. Зокрема, компанія наголосила, що зробила все можливе, щоб спростити процес для клієнтів

  • Якщо людина вже надала Укрпошті свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат чи інших послуг, то повторно повідомляти його не потрібно.
  • Якщо дані відсутні в системі, то оператор попросить надати їх лише один раз.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував чинну ситуацію. Він написав, що завчасно перепрошує в усіх клієнтів та просить поставитися до цієї ситуації з розумінням.

Всю інформацію про оплати АТ «Укрпошта», згідно із законодавством, зберігає в електронному вигляді,
– додав Смілянський.

Українцям слід також обов’язково утилізувати чеки вдома. Але якщо в них не буде потреби.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Він передбачає скасування пільги зі звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.