Які зміни та чому впроваджує Укрпошта

Нововведення відбувається на вимогу Національного банку, про що повідомили в Укрпошті.

Йдеться про такі дані:

повне ім'я;

платника РНОКПП (податковий номер);

повний номер банківської картки (при оплаті карткою чи поповненні).

Річ у тім, що надавачі фінансових послуг (банки, поштові оператори) зобов'язані друкувати дані клієнтів на паперових чеках.

Укрпошта категорично не погоджується з цими вимогами, вважаючи, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних,

– йдеться у повідомленні.

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Компанія Укрпошта повідомила, що звернулися до Національного банку, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути рішення.

Доки рішення чинне, Укрпошта зобов'язана його виконувати. Зокрема, компанія наголосила, що зробила все можливе, щоб спростити процес для клієнтів

Якщо людина вже надала Укрпошті свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат чи інших послуг, то повторно повідомляти його не потрібно.

Якщо дані відсутні в системі, то оператор попросить надати їх лише один раз.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував чинну ситуацію. Він написав, що завчасно перепрошує в усіх клієнтів та просить поставитися до цієї ситуації з розумінням.

Всю інформацію про оплати АТ «Укрпошта», згідно із законодавством, зберігає в електронному вигляді,

– додав Смілянський.

Українцям слід також обов’язково утилізувати чеки вдома. Але якщо в них не буде потреби.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Він передбачає скасування пільги зі звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.