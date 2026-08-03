Що відомо про законопроєкт щодо посилок

Також законопроєктом пропонується привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу, про що йдеться у Телеграм-каналі Верховної Ради України.

Документ передбачає скасування пільги зі звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.

Слід додати, що приватні безоплатні подарунки вартістю до 45 євро не будуть оподатковуватимуться.

У п'ятницю, 31 липня, законопроєкт був одержаний Верховною Радою України. Зокрема, його передали на розгляд керівництву.

Нагадаємо, що минулого тижня уряд схвалив та направив до ВРУ законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, які були придбані через маркетплейси. Про це повідомив Сергій Корецький 30 липня.

Очікується, що рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку.

Однак правила набудуть чинності не раніше 2027 року.