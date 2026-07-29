Які законопроєкти знову розглядають

У середу, 29 липня, уряд переголосує та знову внесе до парламенту законопроєкт щодо податкової пільги на посилки, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Йдеться про документ, який передбачає запровадження ПДВ на операції електронної торгівлі й фактично скасовує чинний безподатковий поріг для відправлень до 150 євро.

Ініціатива охоплює два закони:

законопроєкт №15112-д щодо внесення змін до Податкового кодексу України про оподаткування операцій електронної торгівлі ПДВ. За словами Железняка, цей документ раніше відкликали;

законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу. Верховна Рада його не підтримала, тому уряд має підготувати нову редакцію.

Чому повернулися до цього питання

Ідею скасувати пільгу для міжнародних посилок обговорюють вже не перший рік. Попередні законодавчі ініціативи не мали успіху.

Законопроєкт вже викликав чимало дискусій і виявився непопулярним серед українців, які часто купують товари:

на Temu;

AliExpress;

Amazon та інших платформах.

Однак після перезавантаження уряду та кадрових змін влада вирішила знову повернутися до законопроєкту.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що Україна має ухвалити закон про скасування пільгового оподаткування імпортних посилок до 150 євро вже цієї осені.

За його словами, це є одним із зобов'язань перед ЄС та Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, наприкінці травня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про нові правила оподаткування міжнародних посилок. Для ухвалення рішення не вистачило 4 голосів.