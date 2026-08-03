Что известно о законопроекте, касающемся посылок

Также законопроектом предлагается привести украинское законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза, о чем говорится в телеграм-канале Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает отмену льготы по освобождению от налога на добавленную стоимость для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.

Следует добавить, что частные бесплатные подарки стоимостью до 45 евро не будут облагаться налогом.

В пятницу, 31 июля, законопроект был получен Верховной Радой Украины. В частности, его передали на рассмотрение руководству.

Напомним, что на прошлой неделе правительство одобрило и направило в ВРУ законопроект, изменяющий правила налогообложения импортных товаров, приобретенных через маркетплейсы. Об этом сообщил Сергей Корецкий 30 июля.

Ожидается, что это решение обеспечит более 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет ежегодно.

Однако правила вступят в силу не ранее 2027 года.