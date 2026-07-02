Що НБУ робитиме з Укрпоштою через незвільнення Смілянського

У НБУ зазначили, що компанія направила лист із поясненням причин, через які наразі не може виконати вимогу про відсторонення керівника, пише "Інтерфакс-Україна".

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Водночас наголосили, що відповідальність за виконання рішень регулятора покладається на всіх учасників процесу: сам Нацбанк, Укрпошта, її керівництво та акціонер компанії – Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

У регуляторі визнали, що особливий статус державних компаній може створювати певні складнощі під час виконання окремих вимог. Однак для Укрпошти, яка є надавачем платіжних послуг, жодних винятків із законодавства не існує.

Також у НБУ підкреслили, що під час визначення подальших кроків враховуватимуть статус Укрпошти як об'єкта критичної інфраструктури. Це необхідно для того, щоб будь-які рішення не вплинули на безперебійну роботу компанії та надання послуг населенню.

З іншого боку, особливості правового статусу Укрпошти не є перешкодою для реалізації повноважень Національного банку за наявності відповідних підстав та дотримання установлених чинним законодавством процедур. Цей статус так само не звільняє компанію від належного виконання встановлених вимог,

– наголосили в НБУ.

Після консультацій із Кабінетом Міністрів і профільним міністерством НБУ визначиться з подальшим порядком дій щодо ситуації навколо керівництва Укрпошти.

Чому вимагають відсторонити Смілянського

Нагадаємо, що 23 червня стало відомо, що НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Таке рішення ухвалили, посилаючись на вимоги щодо професійної придатності.

Після аналізу документів та проведення співбесіди кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, належного розуміння регуляторних вимог та необхідного досвіду для керівництва компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.

Згідно з вимогами НБУ, Укрпошта мала відсторонити Смілянського від виконання обов’язків протягом п’яти робочих днів.

Національний банк розпочав процедуру оцінки відповідності генерального директора Укрпошти пана Смілянського вимогам щодо професійної придатності за результатами наглядових дій НБУ стосовно діяльності компанії у 2023 – 2026 роках. За цей період регулятор кілька разів застосовував до Укрпошти заходи впливу (письмові застереження та штрафи) у зв’язку з порушеннями у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки в системі управління ризиками та внутрішнього контролю,

– пише регулятор.

Термін у п'ять днів завершився 30 червня, проте Ігор Смілянський не залишив посаду. Натомість він відзвітував за 10 років роботи.

За його словами, коли він очолив компанію у 2016 році, Укрпошті прогнозували банкрутство вже за кілька місяців. Втім, за цей час підприємству вдалося стабілізувати роботу, перейти до прибуткової діяльності та розпочати масштабне оновлення.