Світовий гігант Unilever дозволить призивати своїх російських співробітників

Компанія Unilever поки що так і не змогла покинути російський ринок. Більш того, гігант готовий віддавати своїх працівників на війну проти України.

Раніше британський гігант продуктів харчування та товарів побутової хімії Unilever бідкався на "тиск, через який не може покинути російський ринок". Статусу спонсора війни для компанії виявилося мало – тепер вона вирішила піти на поступки ворогу і в процесі мобілізації гарматного м'яса.

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Заважати мобілізації Unilever не буде

Як заявили у компанії, жодного спротиву у разі мобілізації працівників у Росії на війну проти України Unilever чинити не буде. Гігант заявив про "обов'язок дотримання російського законодавства".

У Росії на Unilever працює близько 3 тисяч співробітників. Це суттєве поповнення рядів гарматного м'яса росіян на фронті.

Також у листі до B4Ukraine Unilever вкотре почав бідкатися про те, як складно компанії виходити з російського ринку, і довести процес до кінця все ніяк не вдається. Компанія також заявила, що засуджує війну проти України, але "змушена дотримуватися законів країни, де працює, навіть якщо йдеться про мобілізацію".

Чи були вже працівники Unilever мобілізовані до російської армії, у компанії говорити відмовилися. Що стосується податків, то британці заплатили у російський бюджет 36 мільйонів доларів.

У своє виправдання продовженню роботи у Росії Unilever заявляє, що наразі це єдиний вихід, який дозволить не віддавати росіянам бізнес за безцінь та "дозволить захистити працівників".