Після ударів по підприємствах: уряд готує швидку підтримку для бізнесу та логістики

Уряд разом з бізнесом опрацьовує швидкі рішення, як зберегти безперервну роботу підприємств та стабільність постачань на тлі масованих атак Росії. Зокрема, держава планує надати компаніям приміщення для релокації складів.

Постачання товарів

Термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній вже провів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів,

– наголосив прем'єр.

За його словами, найближчим часом уряд також планує нараду з керівництвом Національного банку України, представниками банківського сектору та відповідними міністерствами, щоб надати бізнесу кредитну підтримку для відновлення пошкоджених об'єктів.

Швидкі рішення для бізнесу

Корецький наголосив, що в умовах сучасної війни звичні підходи вже не працюють, тому потрібно шукати швидкі та нестандартні рішення.

Зокрема, держава готова надати компаніям пріоритетний доступ до приміщень, які є в наявності. Це дозволить розосередити склади та не допустити у майбутньому особливо масштабних втрат від ворожих ударів.

Перелік доступних об'єктів мають підготувати за 3 дні. Цим займаються:

Міністерство економіки;

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА);

та Фонд державного майна.

Разом з тим напрацьовують рішення, щоб децентралізувати міжнародну логістику та розширити митний коридор. У цьому Україні сподівається на підтримку міжнародних партнерів.

Окремо йде робота над страхуванням воєнних ризиків.

Дякую малому, середньому та великому бізнесу, який продовжує працювати, відновлюватися, зберігати робочі місця та підтримувати українську економіку попри постійні ворожі атаки,

– додав Корецький.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії у ніч на 5 серпня руйнувань зазнали логістичні центри та виробництва великих компаній, зокрема Novus, "Епіцентру", "Нової пошти", "Сільпо", Rozetka та інших. Кабмін одразу пообіцяв підтримку постраждалим підприємствам.