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Бізнес Актуальні новини Липень став рекордним для ІТ-вакансій в Україні: понад 7200 пропозицій роботи
6 серпня, 08:06
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Липень став рекордним для ІТ-вакансій в Україні: понад 7200 пропозицій роботи

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій, що є найвищим показником з початку повномасштабної війни.
  • Збільшення вакансій зафіксовано у 49 категоріях, найбільше зростання демонструють AI/ML, Embedded, Hardware, а серед розробників – Flutter, Front-end, Node.js, Python, iOS.

У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни.

Про що свідчить статистика?

У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни.орівняно з червнем, кількість пропозицій зросла майже на 2000, ідеться в щомісячному огляді DOU, передає 24 Канал

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Збільшення вакансій зафіксовано у 49 категоріях, а зменшення – лише у 5. При цьому найбільше зростання демонстують такі напрямки:

  • AI/ML – 161 вакансія,
  • Embedded – 104,
  • Hardware – 131.
  • У маркетинговій сфері з'явилося рекордні 793 вакансії, з яких 102 – SEO.

Серед розробників найбільше нових вакансій відкрито для:

  • Flutter,
  • Front-end,
  • Node.js,
  • Python,
  • iOS.

Зауважте. MilTech-сектор лишається одним із найактивніших – 533 вакансії, понад 4000 відгуків.

ТОП-компанії за кількістю вакансій:

  • Genesis – 117,
  • SKELAR – 93,
  • N-iX – 72,
  • 427 полк "Рарог" – 63.

Конкуренція знижується?

Середня кількість відгуків на одну вакансію становить 23,5 – це найнижчий рівень із січня 2023 року.

Найвища конкуренція:

  • Front-end – 84,7 відгуку,
  • QA – 61,
  • Java, Project Manager – понад 40.

У той же час у дизайні конкуренція зменшилась до 34,6.

Увага. Кількість активних кандидатів і загальна кількість відгуків також зросли – на 1500 та 13 000 відповідно.

Ринок оживає

У порівнянні з липнем 2024 року кількість вакансій зросла майже на 2000, що свідчить про поступове відновлення українського IT-сектору. При цьому напрями AI/ML та продакт-менеджмент вже фактично досягли довоєнних показників.