Липень став рекордним для ІТ-вакансій в Україні: понад 7200 пропозицій роботи
- У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій, що є найвищим показником з початку повномасштабної війни.
- Збільшення вакансій зафіксовано у 49 категоріях, найбільше зростання демонструють AI/ML, Embedded, Hardware, а серед розробників – Flutter, Front-end, Node.js, Python, iOS.
У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни.
Про що свідчить статистика?
У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни.орівняно з червнем, кількість пропозицій зросла майже на 2000, ідеться в щомісячному огляді DOU, передає 24 Канал.
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Збільшення вакансій зафіксовано у 49 категоріях, а зменшення – лише у 5. При цьому найбільше зростання демонстують такі напрямки:
- AI/ML – 161 вакансія,
- Embedded – 104,
- Hardware – 131.
- У маркетинговій сфері з'явилося рекордні 793 вакансії, з яких 102 – SEO.
Серед розробників найбільше нових вакансій відкрито для:
- Flutter,
- Front-end,
- Node.js,
- Python,
- iOS.
Зауважте. MilTech-сектор лишається одним із найактивніших – 533 вакансії, понад 4000 відгуків.
ТОП-компанії за кількістю вакансій:
- Genesis – 117,
- SKELAR – 93,
- N-iX – 72,
- 427 полк "Рарог" – 63.
Конкуренція знижується?
Середня кількість відгуків на одну вакансію становить 23,5 – це найнижчий рівень із січня 2023 року.
Найвища конкуренція:
- Front-end – 84,7 відгуку,
- QA – 61,
- Java, Project Manager – понад 40.
У той же час у дизайні конкуренція зменшилась до 34,6.
Увага. Кількість активних кандидатів і загальна кількість відгуків також зросли – на 1500 та 13 000 відповідно.
Ринок оживає
У порівнянні з липнем 2024 року кількість вакансій зросла майже на 2000, що свідчить про поступове відновлення українського IT-сектору. При цьому напрями AI/ML та продакт-менеджмент вже фактично досягли довоєнних показників.