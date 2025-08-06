У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни.

Про що свідчить статистика?

У липні 2025 року на порталі jobs.dou.ua опублікували 7210 ІТ-вакансій. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни.орівняно з червнем, кількість пропозицій зросла майже на 2000, ідеться в щомісячному огляді DOU, передає 24 Канал.

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Збільшення вакансій зафіксовано у 49 категоріях, а зменшення – лише у 5. При цьому найбільше зростання демонстують такі напрямки:

AI/ML – 161 вакансія,

Embedded – 104,

Hardware – 131.

У маркетинговій сфері з'явилося рекордні 793 вакансії, з яких 102 – SEO.

Серед розробників найбільше нових вакансій відкрито для:

Flutter,

Front-end,

Node.js,

Python,

iOS.

Зауважте. MilTech-сектор лишається одним із найактивніших – 533 вакансії, понад 4000 відгуків.

ТОП-компанії за кількістю вакансій:

Genesis – 117,

SKELAR – 93,

N-iX – 72,

427 полк "Рарог" – 63.

Конкуренція знижується?

Середня кількість відгуків на одну вакансію становить 23,5 – це найнижчий рівень із січня 2023 року.

Найвища конкуренція:

Front-end – 84,7 відгуку,

QA – 61,

Java, Project Manager – понад 40.

У той же час у дизайні конкуренція зменшилась до 34,6.

Увага. Кількість активних кандидатів і загальна кількість відгуків також зросли – на 1500 та 13 000 відповідно.