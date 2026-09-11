Кадрова криза дісталася медицини: кого роботодавці готові наймати вже зараз

Українська медицина дедалі сильніше відчуває нестачу працівників. Роботодавці збільшують кількість пропозицій, а зарплати в окремих професіях помітно зросли, однак швидко закрити такі вакансії непросто.

Вакансій у медицині стало майже вдвічі більше

Медична галузь належить до сфер, де роботодавцям дедалі складніше знаходити необхідних фахівців. Війна лише посилила проблему, оскільки на ринок праці в Україні впливають мобілізація та міграція населення, стало відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.

На платформі серед найбільш затребуваних професій у категорії "Медицина / фармацевтика" є:

стоматологи;

медсестри;

фармацевти;

санітари;

завідувачі аптек;

фельдшери.

Також роботодавці шукають зубних техніків, реабілітологів, логопедів, доглядальниць та асистентів лікарів.

При цьому попит на медичних працівників суттєво зріс. Якщо порівняти липень 2026 року з аналогічним місяцем 2022-го, кількість оголошень про роботу у сфері медицини на платформі збільшилася майже вдвічі.

Одночасно зростають і зарплати. За чотири роки медіанна заробітна плата у категорії підвищилася на 20% – з 16 700 до 20 000 гривень.

Кому в медицині платять найбільше

Рівень зарплати суттєво відрізняється залежно від спеціальності. Найвищу медіанну оплату праці серед медичних і фармацевтичних професій на платформі зафіксували для фельдшерів. У липні 2026 року роботодавці пропонували:

Фельдшерам – 28 625 гривень; Фармацевтам – 25 250 гривень; Стоматологам – 24 500 гривень; Медсестрам – 14 250 гривень; Санітарам – 12 500 гривень.

Чому бізнесу складно швидко закрити вакансії

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна зазначає, що кадровий дефіцит у 2026 році вже не обмежується лише робітничими професіями.

Це професії, що потребують тривалого навчання, а короткострокові курси перекваліфікації не є можливими. Медична сфера має значно довший цикл підготовки фахівців, тож швидко закривати такі вакансії – складно. До того ж, кадровий дефіцит формується під впливом низки факторів, серед яких: мобілізаційні процеси та міграція,

– коментує експертка.

Для роботодавців це означає, що просто збільшити кількість вакансій недостатньо. Навіть якщо компанія готова платити більше, підготовка нового медичного працівника може тривати роками.

До слова, український ринок праці найближчими роками може суттєво змінитися. Оцінити, які спеціальності матимуть попит через 3 – 5 років, можна, якщо подивитися на те, як змінилася повсякденна робота за останнє десятиліття.

Зокрема, складніше автоматизувати сфери, де потрібні фізична присутність людини, ручна праця або постійна взаємодія з реальним середовищем: доставка їжі, будівельні послуги, робота в агросекторі. Також у пріоритеті – виробництво і доставка медичних препаратів.