Які професії будуть цінні попри вплив ШІ

Через стрімкий розвиток технологій, автоматизацію, дефіцит працівників та наслідки війни одна професія на все життя поступово стає менш реалістичним сценарієм, пише "Коротко про".

Прогнозування завжди було робити важко, а зараз – особливо. Але можна сказати, що підхід «чотири кар’єри за життя» – це мінімальний формат, в якому ми житимемо далі. Чотири кар’єри можуть бути суміжними професіями, а можуть бути зовсім різними. Єдине, що буде стабільним в цьому нестабільному світі, – це потреба постійно чогось навчатися та перенавчатися,

– каже HR-експертка Наталія Слинько.

Оцінити, які спеціальності матимуть попит через 3 – 5 років, можна, якщо подивитися на те, як змінилася повсякденна робота за останнє десятиліття. На ринок праці впливають одразу кілька процесів: розвиток технологій, автоматизація та роботизація, поява нових підходів до роботи, а також зміни на глобальному ринку праці.

Водночас далеко не всі завдання можна повністю передати машинам. Зокрема, складніше автоматизувати сфери, де потрібні фізична присутність людини, ручна праця або постійна взаємодія з реальним середовищем.

Йдеться, зокрема, про:

виготовлення, доставку та продаж їжі;

виробництво і доставку медичних препаратів;

сферу обслуговування;

будівельні послуги;

роботу на землі та в агросекторі.

В Україні є ще два фактори – дефіцит кадрів і війна

Український ринок праці має додаткові особливості, які складно ігнорувати під час прогнозування. Це передусім дефіцит кандидатів та військові загрози.

Через нестачу працівників навіть професії, які можна частково автоматизувати, можуть залишатися затребуваними. Водночас війна здатна змінювати сам підхід до використання технологій:

Як приклад можна навести агросектор. Дорога високотехнологічна техніка може бути знищена через воєнні дії. У такому разі підприємству доведеться використовувати простішу техніку, яка потребує більшої кількості людей для ручного управління.

Для працівників це означає одне: навіть перспективна професія не гарантує незмінного кар'єрного шляху на десятиліття. Тобто, якщо підсумувати, для прогнозів потрібно враховувати три головних фактори: розвиток технологій, дефіцит на ринку праці та військові загрози.

До слова, однією з найпомітніших змін на ринку праці стало те, що роботодавці дедалі частіше використовують бронювання від мобілізації у вакансії як перевагу під час пошуку працівників.

Експертка каже, що компанії, які можуть запропонувати бронювання, отримують можливість залучати більш професійних фахівців із ширшим набором навичок за нижчою зарплатою.