Вакансій більше, ніж людей, які шукають роботу

Визначити український ринок праці у 2026 році виключно як ринок роботодавця або кандидата неможливо. Ситуація сильно відрізняється залежно від професії, пише "Коротко про".

HR-експертка Наталія Слинько каже, що для частини спеціальностей, зокрема в ІТ та менеджменті, перевага зараз на боці роботодавця. Водночас у мілтеху – галузі оборонних і військових технологій – ситуація неоднорідна:

Якщо компаніям потрібні інженери та виконавці конкретних робіт, це радше ринок кандидата. А от для офісних працівників ситуація може бути протилежною.

Втім, загальна картина залишається незмінною: вакансій в Україні більше, ніж людей, які активно шукають роботу.

Зараз ринок праці настільки нерівномірний та різноплановий, що однозначну оцінку дати неможливо. Це може бути як ринок роботодавця, так і ринок кандидата,

– зазначила Наталія Слинько.

Вона додала, що для специфічних вакансій, зокрема в ІТ та менеджменті, ситуація більше нагадує ринок роботодавця, тоді як для інженерів та виконавців конкретних робіт у мілтеху перевага може бути на боці кандидата.

Дефіцит кадрів особливо відчувають компанії без бронювання

За останній рік проблема нестачі працівників у професіях, де вона вже існувала, лише посилилася. Особливо складно компаніям, які не можуть запропонувати співробітникам бронювання від мобілізації.

За словами експертки, роботодавці намагаються компенсувати нестачу чоловіків призовного віку наймом жінок. Проте й вони дедалі краще розуміють власну цінність на ринку праці та вже не готові погоджуватися на будь-які умови.

Ця тенденція, на її думку, зберігатиметься ще певний час. Подальша ситуація значною мірою залежатиме і від рішень Європейського Союзу щодо українців, які перебувають за кордоном під тимчасовим захистом.

Роботодавцям потрібні люди, яких не вистачає на "офісному" ринку

Одним із головних перекосів українського ринку праці стало те, що значна частина людей свого часу перенавчилася на офісні професії. Причина зрозуміла: такі вакансії часто дозволяють працювати дистанційно або хоча б гібридно.

Однак бізнесу дедалі більше потрібні працівники, яких неможливо замінити дистанційною роботою:

Йдеться про виробництва, будівництво, торгівлю, енергетику, сантехнічні та інші спеціальності, де працівник має фізично перебувати на робочому місці.

За словами Слинько, цей перекіс додатково посилюється розвитком штучного інтелекту, який оптимізує частину офісних спеціальностей.

ШІ скорочує прості офісні операції

Штучний інтелект стає ще одним фактором, який змінює структуру зайнятості. У світі компанії активно впроваджують ШІ там, де він може виконувати прості та повторювані операції.

Зараз весь світ там, де це можливо, починає використовувати ШІ, що призводить до скорочень людей, які виконували прості операції. В Україні це стосується, насамперед, ІТ-сфери, компаній, що працювали на аутсорсі,

– сказала експертка.

Водночас у реальному секторі економіки, великих підприємствах та агробізнесі масових скорочень через ШІ експертка не спостерігає.

Де найпростіше знайти роботу

Експертка наголошує, що говорити про одну "гарантовану" професію зараз складно. Вакансії є фактично в усіх сферах, але рівень конкуренції між кандидатами відрізняється.

Для тих, хто шукає стартову позицію, найбільш стабільними можуть залишатися сфери, без яких неможлива повсякденна життєдіяльність. Зокрема, йдеться про:

Сферу обслуговування; Торгівлю; Аптеки; Лікарні; Різноманітні заклади, необхідні для життєдіяльності; Сферу розваг.

Бронювання стало конкурентною перевагою вакансії

Однією з найпомітніших змін на ринку праці стало те, що роботодавці дедалі частіше використовують бронювання від мобілізації як перевагу під час пошуку працівників.

Всі ці питання законодавчо врегульовані, тому нічого незаконного я в них не бачу. Звісно, люди готові зменшити очікування щодо зарплати та загалом щодо роботи, якщо вакансія пропонує бронювання. І роботодавці це прекрасно усвідомлюють,

– зазначила експертка.

За її словами, компанії, які можуть запропонувати бронювання, отримують можливість залучати більш професійних фахівців із ширшим набором навичок за нижчою зарплатою.

Водночас бронювання не означає, що роботодавець може вимагати від кандидата будь-яких умов: окремі керівники намагаються маніпулювати цим питанням, але системною практикою на ринку це не стало.



