Число вакансий в медицине увеличилось почти вдвое

Медицинская отрасль относится к тем сферам, где работодателям становится все сложнее находить необходимых специалистов. Война только усугубила проблему, поскольку на рынок труда в Украине влияют мобилизация и миграция населения, как стало известно 24 Каналу из исследования OLX Робота.

На платформе среди самых востребованных профессий в категории "Медицина / фармацевтика" figurent:

стоматологи;

медсестры;

фармацевты;

санитары;

заведующие аптеками;

фельдшеры.

Также работодатели ищут зубных техников, реабилитологов, логопедов, сиделок и ассистентов врачей.

При этом спрос на медицинских работников существенно вырос. Если сравнить июль 2026 года с аналогичным месяцем 2022-го, количество объявлений о работе в сфере медицины на платформе увеличилось почти вдвое.

Одновременно растут и зарплаты. За четыре года медианная заработная плата в этой категории повысилась на 20% – с 16 700 до 20 000 гривен.

Кому в медицине платят больше всего

Уровень зарплаты существенно различается в зависимости от специальности. Самую высокую медианную заработную плату среди медицинских и фармацевтических профессий на платформе зафиксировали у фельдшеров. В июле 2026 года работодатели предлагали:

Фельдшерам – 28 625 гривен; Фармацевтам – 25 250 гривен; Стоматологам – 24 500 гривен; Медсестрам – 14 250 гривен; Санитарам – 12 500 гривен.

Почему бизнесу сложно быстро закрыть вакансии

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отмечает, что кадровый дефицит в 2026 году уже не ограничивается только рабочими профессиями.

Речь идет о профессиях, требующих длительного обучения, а краткосрочные курсы переквалификации здесь невозможны. В медицинской сфере цикл подготовки специалистов значительно дольше, поэтому быстро закрыть такие вакансии сложно. К тому же кадровый дефицит формируется под влиянием ряда факторов, среди которых: мобилизационные процессы и миграция,

– комментирует эксперт.

Для работодателей это означает, что просто увеличить количество вакансий недостаточно. Даже если компания готова платить больше, подготовка нового медицинского работника может длиться годами.

К слову, украинский рынок труда в ближайшие годы может существенно измениться. Оценить, какие специальности будут востребованы через 3–5 лет, можно, если посмотреть на то, как изменилась повседневная работа за последнее десятилетие.

В частности, сложнее автоматизировать сферы, где требуется физическое присутствие человека, ручной труд или постоянное взаимодействие с реальной средой: доставка еды, строительные услуги, работа в агросекторе. Также в приоритете – производство и доставка медицинских препаратов.