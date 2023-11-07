Ветеранів та ветеранок навчатимуть ІТ-спеціальностей: як записатися на безплатний курс

В Україні проводять багато навчань для героїчних воїнів ЗСУ, які допоможуть їм повернутися до мирного життя. Зокрема, їм допомагають опанувати затребувані та високооплачувані професії.

Безплатне ІТ-навчання для ветеранів та ветеранок

Героям та героїням ЗСУ, які повертаються до мирного життя, пропонують пройти безплатне навчання на затребувані ІТ-спеціальності. Навчання передбачає не лише ознайомлення з матеріалом та набуття практичних навичок, а й можливість пройти стажування та отримання допомоги у працевлаштуванні.

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Навчатися можна як офлайн, так і онлайн. Для тих, кому більш до вподоби очне навчання, будуть доступні Центри інновацій та компетенцій "Кібер Дія". Їх відкрили у провідних вишах Києва, Дніпра, Львова та Харкова.

Важливо! Прийом заявок на курс "Перекваліфікація ветеранів для муніципальних центрів надання адміністративних послуг та ІТ-ролей через мережі центрів компетенцій" триватиме до 10 листопада.

Заповнити заявку для участі у навчанні можна за посиланням. Більше дізнатися про проєкт можна на сайті.

Ветерани повертаються з війни і допомогти їм – спільна справа для всіх. Порадьте своїм знайомим ветеранам, що повертаються з війни, цю можливість,

– наголосив Олександр Найда, менеджер з бізнес-партнерства проєкту та співзасновник ГО "Наукова асоціація кібербезпеки України".

Проєкт реалізується ГО "Наукова асоціація кібербезпеки України" за фінансової підтримки урядів Канади, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та Сполучених Штатів.

"Бути демобілізованим – це ще не значить повернутися до цивільного життя. До нього ще потрібно знову звикнути та адаптуватися, знайти собі справу до душі. І наш громадянський обов'язок – допомогти нашим воїнам, які ризикували своїм життя та жертвували своїм здоров’ям, повернутися до нормального життя", – підкреслив Андрій Пазюк, координатор Центрів інновацій та компетенцій "Кібер Дія".