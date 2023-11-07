Бесплатное ИТ-обучение для ветеранов и ветеранок
Возвращающиеся к мирной жизни героям и героиням ВСУ предлагают пройти бесплатное обучение на востребованные ИТ-специальности. Обучение предусматривает не только ознакомление с материалом и практические навыки, но и возможность пройти стажировку и получение помощи в трудоустройстве.
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Учиться можно как офлайн, так и онлайн. Для тех, кто предпочитает очное обучение, будут доступны Центры инноваций и компетенций "Кибер Дия". Их открыли в ведущих вузах Киева, Днепра, Львова и Харькова.
Ветераны возвращаются с войны и помочь им – общее дело для всех. Посоветуйте своим знакомым возвращающимся с войны ветеранам эту возможность,
– отметил Александр Найда, менеджер по бизнес-партнерству проекта и соучредитель ОО "Научная ассоциация кибербезопасности Украины".
Проект реализуется ОО "Научная ассоциация кибербезопасности Украины" при финансовой поддержке правительств Канады, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов.
"Быть демобилизованным – это еще не значит вернуться к гражданской жизни. К нему еще нужно снова привыкнуть и адаптироваться, найти себе дело по душе. И наша гражданская обязанность – помочь нашим воинам, которые рисковали своей жизнью и жертвовали своим здоровьем, вернуться к нормальной жизни", – подчеркнул Андрей Пазюк, координатор Центров инноваций и компетенций "Кибер Дия".