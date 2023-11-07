Бесплатное ИТ-обучение для ветеранов и ветеранок

Возвращающиеся к мирной жизни героям и героиням ВСУ предлагают пройти бесплатное обучение на востребованные ИТ-специальности. Обучение предусматривает не только ознакомление с материалом и практические навыки, но и возможность пройти стажировку и получение помощи в трудоустройстве.

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Учиться можно как офлайн, так и онлайн. Для тех, кто предпочитает очное обучение, будут доступны Центры инноваций и компетенций "Кибер Дия". Их открыли в ведущих вузах Киева, Днепра, Львова и Харькова.

Важно! Прием заявок на курс "Переквалификация ветеранов для муниципальных центров предоставления административных услуг и ИТ-ролей через сети центров компетенций" продлится до 10 ноября. Заполнить заявку для участия в учебе можно за ссылкой. Больше узнать о проекте можно на сайте.

Ветераны возвращаются с войны и помочь им – общее дело для всех. Посоветуйте своим знакомым возвращающимся с войны ветеранам эту возможность,

– отметил Александр Найда, менеджер по бизнес-партнерству проекта и соучредитель ОО "Научная ассоциация кибербезопасности Украины".

Проект реализуется ОО "Научная ассоциация кибербезопасности Украины" при финансовой поддержке правительств Канады, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов.

"Быть демобилизованным – это еще не значит вернуться к гражданской жизни. К нему еще нужно снова привыкнуть и адаптироваться, найти себе дело по душе. И наша гражданская обязанность – помочь нашим воинам, которые рисковали своей жизнью и жертвовали своим здоровьем, вернуться к нормальной жизни", – подчеркнул Андрей Пазюк, координатор Центров инноваций и компетенций "Кибер Дия".