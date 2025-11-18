Дефіцит кадрів та відключення світла: що найбільше заважає бізнесу в Україні

У жовтні частина підприємств скаржилася на перебої з електро-, водо– та теплопостачанням. Також головними перешкодами для бізнесу стали брак робочої сили та політика уряду.

Які головні перешкоди для бізнесу в Україні?

Опитування провели з 22 по 31 жовтня серед 465 промислових підприємств України, повідомляє 24 Канал з посиланням на ІЕД.

У жовтні спостерігалось послаблення проблем із пошуком кадрів: лише 46,5% компаній повідомили про складнощі з пошуком кваліфікованих працівників, а пошук некваліфікованих працівників залишається викликом для 34% бізнесів.

Брак робочої сили у жовтні залишився на першому місці серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, хоча показник скоротився на до 59%.

На другому місці у нас небезпека працювати – цю перешкоду зазначили 49% бізнесів після 51% у вересні. А на третьому – перешкода "зростання цін на сировину, матеріали та товари", абсолютне значення якої знизилося з 55% до 47%,

– повідомив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Перешкода "небезпечно працювати" перебуває в топі проблем бізнесу під час війни з кінця 2023 року і майже весь час тримається біля позначки 50%. Найгірша ситуація в Запорізькій області, де на цю проблему вказали майже 100% бізнесу.

Серед інших проблем – зменшення попиту на продукцію та послуги (27% після 25% у вересні) і логістичні складнощі (23% після 18%) з перевезенням сировини чи готових товарів територією України.

Найбільш суттєва зміна відбулася щодо перешкоди "перебої з електро-, водо- або теплопостачанням": ще у вересні про неї говорило 4% опитаних, а вже у жовтні – 19%,

– зазначив Євген Ангел.

Більш детальний аналіз даних вересня вказує, що 22% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електроенергією, а в середньому бізнес втратив 5% робочого часу – максимум із лютого 2025-го. За підсумками жовтня очікується більш суттєве зростання втрат робочого часу.

Найбільших втрат робочого часу через перебої з електроенергією зазнали підприємства:

Дніпропетровської (18%);

Житомирської (18%);

Сумської областей (11%);

Києва (9%);

Чернігівської області (7%).

Частка нейтральних оцінок економічної політики уряду знову зросла – у жовтні до 65% – за рахунок тих, хто не визначився. Частка позитивних відповідей утримується на рівні лише 4%. Негативно оцінює економічну політику уряду 21% респондентів – кожен п'ятий опитаний.

