Україна починає переговори щодо відновлення авіасполучення

Нині між країною та європейськими й американськими чиновниками тривають перемовини щодо відкриття нашого авіапростору. Згадки про це і раніше були у нашому медіапросторі.

Чи відкриють авіапростір України

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів у одному своєму інтерв'ю, що нині неможливо здійснювати авіаперельоти в Україні без згоди європейських та американських регуляторів.

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Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють в минулому військові люди.

Нині українська сторона буде передавати офіційно наше бачення регуляторам і вступати в офіційні перемовини. Сценарії є різні, тому важливо почути перший офіційний відгук.

Також він повідомив, що є багато європейських компаній, які зацікавлені зайти на український ринок. Зокрема це Ryanair, які заявляли, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору.

До війни ми зробили перші кроки, але не встигли це запустити. Я думаю, що це тема окремої серйозної розмови. Зараз це точно не є пріоритетом. Після війни, я думаю, до цього питання потрібно буде повернутися,

– сказав Кубраков про створення українського авіаційного національного оператора.

Кубраков додав, що нині ведуться перемовини з трьома вітчизняними авіакомпаніями, які висловили готовність та бажання працювати в Україні.