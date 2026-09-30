Ще до завершення бойових дій: міністр зробив важливу заяву про відкриття аеропортів в Україні

Україна вже готується до можливого відновлення цивільного авіасполучення, хоча точних дат запуску польотів поки немає. В уряді повідомили, що авіація може повернутися в українське небо ще до завершення бойових дій.

Україна готується до відкриття неба

Відновлення польотів залишається одним із завдань держави, однак головним критерієм для такого рішення буде безпека пасажирів та екіпажів. Про це розповів міністр розвитку, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, пише "Телеграф".

За його словами, уряд уже працює над алгоритмами, які мають передбачити можливі надзвичайні ситуації після відновлення польотів. Йдеться про підготовку різних сценаріїв та оцінку безпекових умов.

Водночас зараз основний акцент у транспортній сфері залишається на інших видах сполучення. Насамперед ідеться про економічну, гуманітарну та військову логістику, яку забезпечують залізниця, морський транспорт і автомобільні дороги.

При цьому політичне рішення щодо необхідності повернення цивільної авіації, за словами міністра, вже є, а відповідна підготовча робота триває.

Коли можуть відновити польоти в Україні

Точних термінів запуску цивільної авіації Калашник не назвав. Він звернув увагу на досвід інших країн, які продовжують авіасполучення навіть в умовах воєнних конфліктів.

Є воюючі країни, але там польоти відбуваються. Наприклад, Ізраїль. Африканський материк. Там теж літають. Тому ми, перш за все, дбаємо за безпеку. Є асоціація ІКАО, яка регламентує порядки польотів. Ми обмінюємося досвідом, вивчаємо його. У нас є цілі чек-листи, інфраструктура вивчення безпекових умов. По-друге, й самі об'єкти готуються,

– каже Калашник.

Міністр пояснив, що підготовка включає кілька напрямів:

організацію безпечних просторів;

облаштування укриттів;

забезпечення альтернативних джерел живлення;

перевірку готовності інфраструктури;

підготовку алгоритмів дій у разі надзвичайних ситуацій.

Тобто йдеться не просто про відновлення роботи самого аеропорту. Перед запуском необхідно перевірити, чи здатна вся система працювати в умовах воєнних ризиків. За словами Калашника, остаточний момент запуску залежатиме від розвитку ситуації.

Неодмінно це відбудеться. Просто питання часу. Або раніше закінчаться військові дії нашою великою українською перемогою і наступить мир, або в цей період, доки ми будемо до цього готуватися, запрацює цивільна авіація,

– каже міністр.

Таким чином, наразі мова не йде про конкретну дату відкриття українського неба. Держава паралельно готує інфраструктуру та процедури, а саме рішення про запуск польотів залежатиме передусім від того, чи можна буде гарантувати прийнятний рівень безпеки.