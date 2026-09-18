Більшість українських аеропортів наразі не готові до відновлення польотів через безпекові ризики та застарілу інфраструктуру. Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, як саме Україна може створити потужний логістичний авіахаб за півтора року.

Чому саме Львівський аеропорт

Експерт зазначив, що стратегія розвитку цивільної авіації до 2030 року передбачає використання державного і приватного партнерства та залучення інвесторів. На його думку, Львівський аеропорт є найбільш безпечним та перспективним майданчиком для розгортання транспортної авіації.

Існує декілька концепцій, одна з яких передбачає відкриття додаткових п'яти стоянок для транспортних літаків. За часом це може зайняти близько півтора року, що є короткотерміновим і привабливим вкладенням для будь-якого інвестора,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Він підкреслив, що йдеться насамперед про транспортну авіацію, яка не потребує постійного великого пасажиропотоку. Створення такого майданчика дозволить забрати великий логістичний кусок від польського Жешува та перенести його в Україну.

Офіцер Повітряних Сил у резерві про українську авіацію: відео

Як ППО і логістика вплинуть на хаб у Львові

За словами Храпчинського, Львів є значно безпечнішим, ніж Київ, адже до столиці ворогу простіше діставати різними засобами ураження. Крім того, під відкриття хабу можна залучати інвестиції для розгортання приватних компаній ППО, які захищатимуть саме цю ділянку.

Нам потрібно будувати якісний логістичний шлях до Європи, аби скорочувати залежність від китайських компонентів та швидко отримувати необхідне озброєння з Німеччини чи країн Балтії. Відкриття хабу у Львові суттєво скоротить цей шлях,

– зазначив офіцер Повітряних Сил у резерві.

Також він додав, що оскільки Росія намагається бити по логістичних шляхах на прикордонні, це відкриває можливості для спільного патрулювання кордону разом із Польщею, яка має найбільший оборонний бюджет у Європі.