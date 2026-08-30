Військовий збір для ФОП з 1 вересня: чи зміняться правила й скільки платити

У вересні підприємці мають сплачувати військовий збір за правилами, встановленими на весь 2026 рік. Розмір податку для частини груп ФОП прив'язаний до показника мінімальної зарплати.

Який військовий збір мають платити ФОП у вересні

Військовий збір для ФОП на єдиному податку 1, 2 та 4 груп діє в розмірі 10% від мінімальної зарплати. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Він встановлений у фіксованому розмірі. Оскільки у 2026 році мінімальна зарплата визначена на рівні 8 647 гривень, щомісячний військовий збір становить 864,70 гривні.

Зауважимо, що держава передбачила інші правила для підприємців 3 групи на єдиному податку. Як пояснили юристи компанії YANKIV, ці ФОП мають сплачувати військовий збір не як щомісячну фіксовану суму, а в розмірі 1% від отриманого доходу. Для ФОП 3 групи на загальній системі ставка визначена на рівні 5%.

Військовий збір зараховують до держбюджету й спрямовують на фінансування безпеки та оборони України.

Скільки діятиме військовий збір

Військовий збір запровадили у серпні 2014 року. Спочатку розмір податку становив 1,5%, а в жовтні 2024 року його підвищили до 5%.

Ці кошти стали додатковим джерелом фінансування Збройних Сил України. У квітні 2026 року президент України підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

Цей законопроєкт був однією з вимог Міжнародного валютного фонду, аби Україна отримала транш допомоги. Під цей податок у бюджеті створили спецфонд для військових потреб.