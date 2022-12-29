Франчайзі Domino's Pizza думає над тим, чи продавати бізнес у Росії: оцінює вплив санкцій

DP Eurasia N.V., що володіє мережею піцерій Domino's Pizza у низці країн, розпочала оцінку ефективності власної діяльності у Росії. Компанія не виключає ймовірності того, що їй доведеться продати бізнес у країні-агресорці.

За офіційним пресрелізом, DP Eurasia наразі вивчає вплив санкцій та власну спроможність обслуговувати клієнтів у Росії надалі. Тому компанія розглядає різні варіанти, що можуть включати й продаж російських активів.

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Ресторани Domino's Pizza поки що продовжують працювати у Росії

DP Eurasia станом на кінець грудня продовжує працювати у Росії, попри те, що ще на початку березня компанія оголосила про призупинення інвестицій у країну-агресорку та відмову від роялті з російських операцій.

За заявою компанії, у Росії залишаються відкритими 188 закладів Domino's Pizza, половина з яких перебувають у безпосередній власності DP Eurasia, а решту розвивають локальні франчайзі на місцях.

Зауважимо, що бренд Domino's Pizza присутній у 85 країнах світу й налічує 15,9 тисячі ресторанів, з яких усі, окрім 390 закладів у США, працюють під керівництвом підрозділів на умовах франшизи.

Так, підрозділ DP Eurasia N.V. є мастер-франчайзі (власником головної франшизи) Domino's Pizza у Туреччині, Азербайджані, Грузії та Росії.