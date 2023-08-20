Техгігант з Китаю став спонсором війни проти України: ключові деталі

До переліку міжнародних спонсорів війни проти України внесли ще одну компанію. Йдеться про потужного китайського техгіганта. Більше про це –далі у тексті.

Йдеться про компанію Alibaba, яка продовжує працювати з Росією. Зокрема, це стосується платформи AliExpress, яка є дочірньою компанією Alibaba.

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Компанія Alibaba стала спонсором війни проти України

За даними НАЗК, компанія Alibaba надає свої платформи для реалізації товарів, які виготовили з міді. Ключова деталь – метал вивезли з тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, навесні 2023 року стало відомо, що китайська компанія Quzhou Nova придбала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування, який наразі контролюють російські загарбники. Сума "угоди" склала 7,4 мільйона доларів.

Згідно з даними від митниці, розвантаження мідного сплаву з окупованих українських територій здійснювали через російський порт Новоросійськ. Вироби створені з цього матеріалу продають на платформах компанії Alibaba.

Також варто звернути увагу на найпопулярнішу у Росії платформу від Alibaba – AliExpress, якою управляє російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)". За 2022 загальний прибуток "Алибаба.КОМ (РУ)" оцінили у 16,3 мільярда рублів або 160 мільйонів доларів.

Крім того, за Alibaba помітили цензурування українського контенту про російську агресію на своїх платформах. У березні 2022 року профіль українського стримера з понад 268 тисячами підписників на AliExpress просто заблокували через допис про повномасштабну війну. Водночас російський контент можна публікувати без будь-яких обмежень.