Про таке зростання лише мріяти: оператор Vodafone Україна примножив прибутки у 7 разів

Компанія Vodafone Україна відзвітувала про фінансові показники 3 кварталу 2023 року. Справи компанії стрімко пішли вгору.

Шалене зростання прибутків

Згідно зі звітом, у перші 9 місяців 2023 року мобільний оператор Vodafone Україна зміг заробити 3,8 мільярда гривень "чистими". Це аж у 7 разів більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Цікаво Бізнес – це ще не все: чому підприємцям варто створити сильний особистий бренд

Загальний дохід компанії у визначений період склав 15,9 мільярда гривень. Операційний дохід також дещо зріс та склав 9 мільярдів гривень.

Що стосується росту чистого прибутку, то в компанії вважають, що цього вдалося досягнути завдяки двом факторам:

ефективність бізнесу;

зменшення втрат від курсової різниці.

Цікаво, що база клієнтів не показала великого зростання та залишається стабільною. Наразі послугами Vodafone Україна користуються 15,2 мільйона абонентів. Також у компанії підкреслили, що зменшення кількості користувачів зумовлене недоступністю мережі у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

В середньому один користувач приносить компанії 112 гривень доходу. Також Vodafone Україна чимало інвестує, зокрема, у 2023 році оператор вже витратив на інвестиції 3,8 мільярда гривень. Йдеться як про розширення мережі, так і швидкий ремонт мережі, яка страждає внаслідок воєнних дій.