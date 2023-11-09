Безумный рост доходов

Согласно отчету, в первые 9 месяцев 2023 мобильный оператор Vodafone Украина смог заработать 3,8 миллиарда гривен "чистыми". Это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Общий доход компании в указанный период составил 15,9 миллиарда гривен. Операционный доход также вырос и составил 9 миллиардов гривен.

Что касается роста чистой прибыли, то в компании считают, что этого удалось достичь благодаря двум факторам:

эффективность бизнеса;

уменьшение потерь от курсовой разницы.

Любопытно, что база клиентов не показала большого роста и остается стабильной. В настоящее время услугами Vodafone Украина пользуется 15,2 миллиона абонентов. Также в компании подчеркнули, что уменьшение количества пользователей обусловлено недоступностью сети в зоне боевых действий и временно оккупированных территориях.

В среднем один пользователь приносит компании 112 гривен дохода. Также Vodafone Украина немало инвестирует, в частности, в 2023 году оператор уже потратил на инвестиции 3,8 миллиарда гривен. Речь идет как о расширении сети, так и о быстром ремонте сети, страдающей вследствие военных действий.