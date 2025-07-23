На Волині викрили підпільну тютюнову фабрику у приміщенні дитячого табору

На Волині правоохоронці викрили нелегальне виробництво тютюнових виробів, яке діяло на території колишнього дитячого табору.

Як облаштували підпільну фабрику?

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України, передає 24 Канал. Слідчі встановили, що мешканець Луцького району облаштував цех з виготовлення сигарет у приміщенні їдальні занедбаного табору. До підпільної діяльності він залучив ще двох осіб.

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Сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання. Сировину та необхідні компоненти зловмисники замовляли онлайн, а готову продукцію фасували у пачки з підробленими акцизними марками, надрукованими на звичайному принтері. Далі тютюн реалізовували як легальний товар.

Що виявили під час обшуків?

У ході обшуків правоохоронці вилучили виробничу техніку, сировину, упаковку та вже готову продукцію. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 800 тисяч гривень. Усе майно арештовано.

Акцизні марки до сигарет друкували на звичайному принтері / Фото БЕБ