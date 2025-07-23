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23 липня, 12:04
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На Волині викрили підпільну тютюнову фабрику у приміщенні дитячого табору

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • На Волині виявили підпільну тютюнову фабрику в приміщенні колишнього дитячого табору, організовану мешканцем Луцького району.
  • Правоохоронці вилучили виробничу техніку, сировину та готову продукцію на суму понад 800 тисяч гривень, а фігурантам справи висунули обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу. 

На Волині правоохоронці викрили нелегальне виробництво тютюнових виробів, яке діяло на території колишнього дитячого табору.

Як облаштували підпільну фабрику?

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України, передає 24 Канал. Слідчі встановили, що мешканець Луцького району облаштував цех з виготовлення сигарет у приміщенні їдальні занедбаного табору. До підпільної діяльності він залучив ще двох осіб.

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Сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання. Сировину та необхідні компоненти зловмисники замовляли онлайн, а готову продукцію фасували у пачки з підробленими акцизними марками, надрукованими на звичайному принтері. Далі тютюн реалізовували як легальний товар.

Що виявили під час обшуків?

У ході обшуків правоохоронці вилучили виробничу техніку, сировину, упаковку та вже готову продукцію. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 800 тисяч гривень. Усе майно арештовано.

Акцизні марки до сигарет друкували на звичайному принтері / Фото БЕБ

Що загрожує підозрюваним

Фігурантам справи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: частина 3 статті 28, частина 1 та частина 2 статті 204 – незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції організованою групою. Також організатора підозрюють за частиною 1 статті 199 — використання фальшивих акцизних марок. Обвинувальний акт уже передано до суду.