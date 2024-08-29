ІКЕА вже не найдорожчий бренд Північної Європи: лідер – ворог російського "Газпрому"
Джерело:Brand Finance
Вже багато років компанія ІКЕА могла похизуватися статусом найдорожчого бренду Північної Європи. Однак конкуренти також не скидали обертів, і врешті-решт одному з них вдалося прорватися на верхню позицію у рейтингу.
Новий лідер
Норвезька нафтогазова компанія Equinor змогла сягнути вартості у 15,6 мільярда євро та стати найдорожчим брендом Північної Європи. Гегемонія ІКЕА, яка тривала з 2013 року, добігла кінця.
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У 2024 році вартість Equinor зросла на 24%. Цьому сприяли підвищення виторгу, швидкий розвиток у сфері відновлюваних джерел енергії та позитивний прогноз на майбутнє від аналітиків.
Equinor – найдорожча компанія Північної Європи / Інфографіка Brand Finance
Цікаво! Equinor став головним постачальником газу для Євросоюзу, зайнявши частку у 30%. Раніше 35% газу Європі постачав російський "Газпром".
Хто ще у лідерах
IKEA з вартістю у 14,7 мільярда євро залишається задовольнятися 2 місцем. Показник впав через труднощі у транспортуванні вантажів внаслідок атак єменських хуситів на судна в Червоному морі. Трійку лідерів замикає шведський автовиробник Volvo, його вартість – 10,0 мільярда євро.
До десятки увійшли такі бренди як H&M, Spotify, Nordea, Lego, Novo Nordics, Maersk і Nokia.