Зарплати високі, але часу витрачати їх немає

Журналісти Bloomberg поговорили з працівниками компанії NVIDIA, аби дізнатися ситуацію в компанії зсередини. І їм вдалося дізнатися багато цікавих подробиць.

Читайте також Хто такий Ілон Маск та з чого він починав свій шлях

Зокрема, компанія платить працівникам чималі гроші, однак в тих бракує часу на те, щоб їх витрачати. З початку року ціна акцій компанії злетіла аж на 3776%, і керівництво не збирається скидати оберти.

Усі йдуть за лідером

Попри напружений графік та постійну зайнятість ніхто не задумується про зміну місяця роботи. Генеральний директор та засновник NVIDIA Дженсен Хуанг побудував систему, в якій кожен хоче демонструвати найкращий результат.

Він не має часу на зустрічі й також багато працює, однак навіть в напруженому графіку знаходить час, аби написати працівникам з уточнюючими запитаннями про їхню роботу. Це мотивує їх викладатися на повну та прагнути підкорювати нові вершини.