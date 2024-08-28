З чого починав Ілон Маск

Маск прославився своїми амбітними планами, такими як колонізація Марса, розвиток штучного інтелекту та перехід на поновлювані джерела енергії.

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Свій шлях підприємця він почав ще у підлітковому віці. У 12 років Ілон Маск створив космічну відеогру під назвою Blastar, де гравці повинні були знищити інопланетний корабель, що перевозив зброю масового ураження. За цю гру він отримав 500 доларів.

Цікаво! На початку своєї кар'єри Ілон Маск разом з братом Кімбалом вирішив увійти в бізнес, звертаючись до підприємців для організації зустрічей. Пітер Ніколсон з Банку Нової Шотландії став його наставником і запропонував йому літнє стажування з оплатою 14 доларів на годину.

Згодом, під час навчання в університеті Маск займався продажем комп'ютерів і комплектуючих з кімнати в гуртожитку, успішно допомагаючи однокурсникам вирішувати технічні проблеми.

Зауважте! Під час навчання в Університеті Пенсільванії він перетворив будинок з 10 спальнями на нічний клуб у вихідні, залишаючись тверезим і заробляючи достатньо для покриття орендної плати на місяць.

Що було далі

Після своїх ранніх успіхів Ілон Маск продовжив створювати нові стартапи. У 1995 році він разом з братом Кімбалом заснував компанію Zip2. У 1999 році вона продавалася за 307 мільйонів доларів, принісши Маску 22 мільйони доларів.

До речі! Того ж року він заснував X.com, яка згодом стала PayPal і була придбана eBay за 1,5 мільярда доларів, що принесло Маску 165 мільйонів.

У 2002 році Маск заснував SpaceX, яка досягла успіху в космічних польотах, а в 2004 році став інвестором і керівником Tesla, яка стала провідним виробником електромобілів. Він також заснував OpenAI у 2015 році та Neuralink у 2016 році.

У 2022 році Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів, хоча нинішня оцінка його частки значно знизилася.

Які статки має Ілон Маск зараз

Нині Ілон Маск володіє статками, які оцінюються в 244 мільярди доларів, з яких 14,6 мільярда він додав до свого капіталу з початку року.

Цікаво! SpaceX, заснована у 2002 році, зараз оцінюється в майже 180 мільярдів доларів після останньої тендерної пропозиції у грудні 2023 року. За чотири роки акції компанії зросли в п'ять разів.