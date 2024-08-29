Зарплаты высокие, но времени тратить их нет

Журналисты Bloomberg поговорили с работниками компании NVIDIA, чтобы узнать ситуацию в компании изнутри. И им удалось узнать много интересных подробностей.

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В частности, компания платит работникам немалые деньги, однако у тех не хватает времени на то, чтобы их тратить. С начала года цена акций компании взлетела аж на 3776%, и руководство не собирается сбрасывать обороты.

Все идут за лидером

Несмотря на напряженный график и постоянную занятость никто не задумывается о смене месяца работы. Генеральный директор и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг построил систему, в которой каждый хочет демонстрировать лучший результат.

Он не имеет времени на встречи и также много работает, однако даже в напряженном графике находит время, чтобы написать работникам с уточняющими вопросами об их работе. Это мотивирует их выкладываться на полную и стремиться покорять новые вершины.