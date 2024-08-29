Новый лидер

Норвежская нефтегазовая компания Equinor смогла достичь стоимости в 15,6 миллиардов евро и стать самым дорогим брендом Северной Европы. Гегемония IKEA, которая длилась с 2013 года, подошла к концу.

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В 2024 году стоимость Equinor выросла на 24%. Этому способствовали повышение выручки, быстрое развитие в сфере возобновляемых источников энергии и положительный прогноз на будущее от аналитиков.

Equinor – самая дорогая компания Северной Европы / Инфографика Brand Finance

Интересно! Equinor стал главным поставщиком газа для Евросоюза, заняв долю в 30%. Ранее 35% газа Европе поставлял российский "Газпром".

Кто еще в лидерах

IKEA со стоимостью в 14,7 миллиардов евро остается довольствоваться 2 местом. Показатель упал из-за трудностей в транспортировке грузов в результате атак йеменских хуситов на суда в Красном море. Тройку лидеров замыкает шведский автопроизводитель Volvo, его стоимость – 10,0 миллиарда евро.

В десятку вошли такие бренды как H&M, Spotify, Nordea, Lego, Novo Nordics, Maersk и Nokia.