Новий сплеск інтересу до атомної галузі: Westinghouse продають за майже 8 мільярдів доларів

16 жовтня 2022 , 10:27
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Джерело:

Financial Times

Американського виробника обладнання для атомних електростанцій Westinghouse продали за 7,9 мільярда доларів. Компанію купує великий постачальник уранового палива й великий інвестор у чисту енергетику.

Продаж Westinghouse

Westinghouse купують великий постачальник уранового палива Cameco Corp разом з великим інвестором у чисту енергетику Brookfield Renewable Partners. Угода укладена на тлі енергетичної кризи в Європі й різкого зростання цін на сиру нафту та природний газ. 

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  • Cameco отримає 49% Westinghouse, а Brookfield Renewable та її інституційні партнери – решту.
  • Brookfield Renewable та її партнери заплатять за угоду близько 2,3 мільярда доларів, тоді як Cameco зазнає витрат на акціонерний капітал на близько 2,2 мільярда доларів.
  • Cameco профінансує купівлю коштом боргу та власного капіталу.
  • Наявна структура боргу Westinghouse збережеться.

Також  у Financial Times зауважили, що угоду стимулював новий сплеск інтересу до атомної галузі.

Що відомо про Westinghouse

Westinghouse виробляє технології, які використовуються приблизно в половині з 440 ядерних реакторів світу. Компанію заснував винахідник, промисловець і підприємець Джордж Вестінгауз в 1886 році. 

За даними Вікіпедії, близько 75% світового ринку ядерного палива (річний оборот якого складає понад 35 мільярдів доларів), поділено між трьома компаніями світового рівня: американо-японською Westinghouse (31%), французькою Areva (27%) і російською ТК "ТВЕЛ" (17%).

Нагадаємо! На початку липня "Енергоатом" підписав угоду з американською енергетичною компанією Westinghouse для будівництва двох нових реакторів на Хмельницькій АЕС. Передбачається, що Westinghouse надасть інформацію щодо станції АР1000 для її оновлення і будівництва двох нових реакторів.
Автор: Дар'я Вереньова