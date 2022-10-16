Новий сплеск інтересу до атомної галузі: Westinghouse продають за майже 8 мільярдів доларів

Американського виробника обладнання для атомних електростанцій Westinghouse продали за 7,9 мільярда доларів. Компанію купує великий постачальник уранового палива й великий інвестор у чисту енергетику.

Продаж Westinghouse

Westinghouse купують великий постачальник уранового палива Cameco Corp разом з великим інвестором у чисту енергетику Brookfield Renewable Partners. Угода укладена на тлі енергетичної кризи в Європі й різкого зростання цін на сиру нафту та природний газ.

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Cameco отримає 49% Westinghouse, а Brookfield Renewable та її інституційні партнери – решту.

Brookfield Renewable та її партнери заплатять за угоду близько 2,3 мільярда доларів, тоді як Cameco зазнає витрат на акціонерний капітал на близько 2,2 мільярда доларів.

Cameco профінансує купівлю коштом боргу та власного капіталу.

Наявна структура боргу Westinghouse збережеться.

Також у Financial Times зауважили, що угоду стимулював новий сплеск інтересу до атомної галузі.

Що відомо про Westinghouse

Westinghouse виробляє технології, які використовуються приблизно в половині з 440 ядерних реакторів світу. Компанію заснував винахідник, промисловець і підприємець Джордж Вестінгауз в 1886 році.

За даними Вікіпедії, близько 75% світового ринку ядерного палива (річний оборот якого складає понад 35 мільярдів доларів), поділено між трьома компаніями світового рівня: американо-японською Westinghouse (31%), французькою Areva (27%) і російською ТК "ТВЕЛ" (17%).