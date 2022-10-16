Новий сплеск інтересу до атомної галузі: Westinghouse продають за майже 8 мільярдів доларів
Джерело:Financial Times
Американського виробника обладнання для атомних електростанцій Westinghouse продали за 7,9 мільярда доларів. Компанію купує великий постачальник уранового палива й великий інвестор у чисту енергетику.
Продаж Westinghouse
Westinghouse купують великий постачальник уранового палива Cameco Corp разом з великим інвестором у чисту енергетику Brookfield Renewable Partners. Угода укладена на тлі енергетичної кризи в Європі й різкого зростання цін на сиру нафту та природний газ.
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- Cameco отримає 49% Westinghouse, а Brookfield Renewable та її інституційні партнери – решту.
- Brookfield Renewable та її партнери заплатять за угоду близько 2,3 мільярда доларів, тоді як Cameco зазнає витрат на акціонерний капітал на близько 2,2 мільярда доларів.
- Cameco профінансує купівлю коштом боргу та власного капіталу.
- Наявна структура боргу Westinghouse збережеться.
Також у Financial Times зауважили, що угоду стимулював новий сплеск інтересу до атомної галузі.
Що відомо про Westinghouse
Westinghouse виробляє технології, які використовуються приблизно в половині з 440 ядерних реакторів світу. Компанію заснував винахідник, промисловець і підприємець Джордж Вестінгауз в 1886 році.
За даними Вікіпедії, близько 75% світового ринку ядерного палива (річний оборот якого складає понад 35 мільярдів доларів), поділено між трьома компаніями світового рівня: американо-японською Westinghouse (31%), французькою Areva (27%) і російською ТК "ТВЕЛ" (17%).Нагадаємо! На початку липня "Енергоатом" підписав угоду з американською енергетичною компанією Westinghouse для будівництва двох нових реакторів на Хмельницькій АЕС. Передбачається, що Westinghouse надасть інформацію щодо станції АР1000 для її оновлення і будівництва двох нових реакторів.