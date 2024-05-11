Усе вирішила одна оливка: урок від American Airlines на 40 тисяч доларів

Компанія American Airlines – один з лідерів ринку авіаційних перевезень. І для зростання на такий рівень інколи доводилося приймати дуже оригінальні рішення.

Оптимізація витрат є частиною будь-якого бізнесу, розповідає 24 Канал. Як правило, навіть дрібні витрати на довгій дистанції досягають великих сум.

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Компанія American Airlines прийняла рішення, яке згодом стало однією з найбільш яскравих ілюстрацій ефективної оптимізації витрат. Згодом з'являлися інші кейси, проте саме цей часто розглядають як "відомого основоположника".

На дворі був 1987 рік. Салати були обов'язковою частиною меню рейсів бізнес-складу. Однак менеджери порахували, що в перспективі на них можна зекономити, якщо трішки "почаклувати" з інгредієнтами.

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В American Airlines прийняли рішення забрати з усіх салатів одну оливку. Звісно, у декого таке рішення може викликати іронічну посмішку: "Ну що там може вирішити одна оливка?".

Однак досвід показав, що навіть одна оливка має великий фінансовий вплив – рішення American Airlines в перспективі дозволило зекономити 40 тисяч доларів. Саме тому зараз абсолютно усі підприємці ретельно зважують кожне фінансове рішення, навіть коли йдеться про маленькі дрібниці. Бізнес – це завжди про дистанцію, тому важливо все оцінювати у довгостроковій перспективі.