Ринок землі в Україні швидко розвивається. Земельні торги цікавлять багатьох людей, адже всі розуміють, що це надійна інвестиція.

Українці почали активно інвестувати у землі сільськогосподарського призначення. Їх ціна постійно зростає, а стабільність активу робить його вкрай привабливим для інвестицій.

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Як взяти участь у земельних торгах

Для того, щоб взяти участь в аукціоні, потрібно зробити два обов'язкові внески: реєстраційний та гарантійний. Без них учасника просто не допустять до аукціону. Документи про сплату цих внесків потрібно завантажити у систему Прозорро.Продажі.

Реєстраційний внесок становить 0,1 мінімальної заробітної плати, наразі це 670 гривень. З гарантійним внеском складніше – потрібно заплатити 30% стартової ціни продажу або річної орендної плати.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Менеджери подачі заявок наголошують: відкладати сплату внесків на останній день чи навіть години не варто, адже внески вважаються сплаченими лише в той момент, коли вони зараховані на рахунки оператора електронного майданчика. Окрім того, усі дані, внесені в систему, будуть доступні загалу впродовж трьох років.

Якщо на торги зареєструвалося менш як два учасники, а закрита цінова пропозиція не містить кроку аукціону, то торги вважаються такими, що не відбулися, а з учасників стягнуть штраф.